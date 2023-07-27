Киевляне призывают отремонтировать улицу Дмитриевскую — петиция

Киевляне призывают столичные власти реконструировать улицу Дмитриевскую.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

«Улица Дмитриевская является одной из самых плохих улиц нашего города. Держать улицу в таком состоянии это просто стыд», — отмечает автор обращения Анна Кизирия.

Она утверждает, что по Дмитриевской невозможно двигаться пешеходам, ведь все пешеходные дорожки разбиты, асфальт сдулся или вообще отсутствует. Маломобильные люди не могут передвигаться по улице из-за большого количества бордюров.

В замене нуждаются и трамвайные пути, которые находятся в плохом состоянии. Нет остановок, где можно укрыться от дождя и солнца. К тому же, улица постоянно запаркована автомобилями.

Напомним, что недавно глава департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор сообщил, что улицу Дмитриевскую планируют отремонтировать в следующем году. Город планирует разобрать и исправить трамвайный путь и восстановить бетонные блоки, которыми выложена дорога вдоль трамвайной линии.

В общественной инициативе «Пассажиры Киева» отметили, что улица нуждается не в ремонте, а в комплексной реконструкции. Там следует обустроить дождевую канализацию и решить проблему с парковкой автомобилей в габарите трамвая.