Это был эксперимент: в Дептрансе КГГА объяснили, почему единственная маршрутка с валидатором проработала менее двух месяцев

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Мария Иващук
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В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА пояснили, почему больше не работает электронная оплата проезда в единственной маршрутке частного перевозчика в городе.

В маршрутке №444, которая обслуживалась ООО «Союз-Авто», с 20 июля прекратили работу валидаторы для электронной оплаты проезда. В Дептрансе говорят, что введение электронной оплаты было лишь экспериментом, пишет "Вечірній Київ".

"Отмечу, что подключение подвижного состава автобусного маршрута № 444 к автоматизированной системе оплаты проезда (далее - АСОП) проводилось как эксперимент, на оборудовании КП "ГИОЦ" в тестовом режиме для сбора информации", - пояснил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.

Также он отметил, что 13 июля договор с перевозчиком ООО «Союз-Авто» на обслуживание маршрута №444 «ул. Метрологическая — станция метрополитена «Зверинецкая» был расторгнут.

В сообществе "Пасажири Києва" ранее прокомментировали это решение так: "Интересно, как можно ожидать большие автобусы и нормальную оплату проезда на частных маршрутах, если вы выжимаете единственного перевозчика, который мог и хотел это обеспечить?".

Опубликовано: 27 июля 2023
маршрутка громадський транспорт
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