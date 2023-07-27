Это был эксперимент: в Дептрансе КГГА объяснили, почему единственная маршрутка с валидатором проработала менее двух месяцев

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА пояснили, почему больше не работает электронная оплата проезда в единственной маршрутке частного перевозчика в городе.

В маршрутке №444, которая обслуживалась ООО «Союз-Авто», с 20 июля прекратили работу валидаторы для электронной оплаты проезда. В Дептрансе говорят, что введение электронной оплаты было лишь экспериментом, пишет "Вечірній Київ".

"Отмечу, что подключение подвижного состава автобусного маршрута № 444 к автоматизированной системе оплаты проезда (далее - АСОП) проводилось как эксперимент, на оборудовании КП "ГИОЦ" в тестовом режиме для сбора информации", - пояснил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако.

Также он отметил, что 13 июля договор с перевозчиком ООО «Союз-Авто» на обслуживание маршрута №444 «ул. Метрологическая — станция метрополитена «Зверинецкая» был расторгнут.

В сообществе "Пасажири Києва" ранее прокомментировали это решение так: "Интересно, как можно ожидать большие автобусы и нормальную оплату проезда на частных маршрутах, если вы выжимаете единственного перевозчика, который мог и хотел это обеспечить?".