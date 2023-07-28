В сквере возле «Берестейской» высадили аллею катальп

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Ирина Маймур
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В новом сквере, расположенном возле станции метро «Берестейская», взорвали аллею катальп.

Об этом сообщает Киевсовет.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александра Возного, сегодня в сквере уже растут тысячи злаковых и многолетних растений.

Ранее на улице Лагерной в Шевченковском районе высадили более 1200 многолетних и 900 злаковых растений. Сейчас здесь растут гисоп, астра Морозко, эхинацея, ромашки, лилейники, фалярис, пеннисетум, сныть, книфофея, осока и энотера. Также коммунальщики высадили 300 кустов бирючины и посеяли газон площадью 700 кв. м.

Напомним, что недавно возле станции метро "Берестейская" отремонтировали тротуар и обустроили сквер.

Фото: Киевсовет

Опубликовано: 28 июля 2023
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