Реконструкция исторического здания на Рейтарской: что говорит застройщик, памятники и община

27 июля в Киеве прошло заседание по реконструкции здания по улице Рейтарской, 37. В общественном обсуждении строительства бизнес-центра Reitar Hall на месте архитектурного памятника принимали участие представители компании «НЕСТ» и экспертное сообщество, пишет " Хмарочос".

Застройщик во время обсуждения отмечал бережное отношение к наследию: фасад оставит свой исторический вид, в строительстве будут использовать неоштукатуренный киевский кирпич.

Реконструкция предполагает достройку мансардного этажа, а на месте снесенного флигеля планируют создать зимний сад и открытое общественное пространство. Архитекторы, присутствовавшие на событиях, отметили, что в результате строительных работ будут потеряны внутренние стены и перекрытия — их полностью заменят современными.

СЕО компании, Эмиль Соловьев, отмечает, что проект купили у австрийской компании Uniqa, поэтому он "соответствует всем нормам". Его согласовали в 2012 году. Также из-за изменения статуса сложности здания и новых государственных норм строительства он получил обновленные разрешения на реконструкцию в 2022 году.

Соловьев рассказал, что из-за межования участка с посольством Франции компания согласовала строительный процесс и с ней. Первый этаж отведен для коммерческих помещений – застройщик планирует разместить там заведения питания. Во дворе Рейтарской, 37 будет создан зимний сад.

По его словам, таким образом компания «ревитализирует тупиковую зону, которую все обходят». Архитектор проекта рассказал, что строительство также предполагает обновление ландшафта на территории, принадлежащей городу. Каким оно будет, решат в процессе обсуждения с обществом.

Научный сотрудник Украинского общества охраны памятников истории и культуры Анатолий Флоров утверждает, что здания не отвечали нормам, по которым их могли отнести к перечню архитектурных памятников.

Проект реконструкции также подразумевает подземный паркинг на 16 мест. Жительница соседнего дома по адресу Рейтарская, 35 выразила обеспокоенность тем, как среда вокруг отреагирует на строительство под землей.

«У нас есть постоянные проблемы с гидроизоляцией. Дороги проваливаются из-за сильных подводных вод».

К тому же жительница отметила, что коммуникация с жителями близлежащих домов вообще не велась. Застройщик утверждает, что при строительстве будет проведено укрепление фундамента.

Напомним, что в апреле на улице Рейтарской под видом реставрации начали сносить «дворовые здания» исторического памятника , также имеющего охранный статус. Стараниями активистов демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел существенно повредить историческое здание.

Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.

Фото: Цегла