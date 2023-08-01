Возле метро «Героев Днепра» обустроили сквер на месте демонтированных МАФов: фото

1388
Ирина Маймур
share share

Возле станции метро «Героев Днепра завершают обустраивать зеленую зону. Ее создали на месте 160 демонтированных МАФов.

Об этом сообщил директор «Киевзеленстроя» Алексей Король.

После демонтажа МАФов на площади 5500 м сделали дорожки и установили два вида лавочек.

Возле выхода из метро, в так называемой зоне ожидания, поставили перголу, установили 27 опор освещения и устроили современную топливооросительную систему.

Для озеленения сквера высадили мультиштамбовые тибетские вишни, 10 кленов, 14 декоративных вишен, более 1000 кустарников (кизильник, гортензии, спирею серую и горную сосну) и многолетники и злаковые — мискантусы, вейники, буквицу, анемону, шалфей и котовник.

Зеленую зону сделали инклюзивной, отмечают в «Киевзеленстрое».

Напомним, что в июле 2022 года Совет обороны города Киева принял решение о демонтаже МАФов, расположенных у входов и выходов к станциям метро, вдоль путей в направлении станций метро для беспрепятственного доступа к укрытиям во время воздушной тревоги.

В апреле 2023 года КГГА объявила, что планирует обустроить общественные просторы с озеленением у станций метрополитена «Шулявская» и «Героев Днепра».

Ранее мы писали, что проект решения о предоставлении статуса скверов этому земельному участку зарегистрировали в Киевсовете 24 ноября 2022 после огласки, которую устроили жители Оболони. Застройщик планировал построить там ТРЦ.

Фото: Алексей Король

Опубликовано: 01 августа 2023
share share
На Дарнице открыли инклюзивный образовательный центр для детей Play Hub in Ukraine: что там есть На Дарнице открыли инклюзивный образовательный центр для детей Play Hub in Ukraine: что там есть Киев потерял 2,4 млрд гривен из-за остановок транспорта во время тревог Киев потерял 2,4 млрд гривен из-за остановок транспорта во время тревог Минвосстановления показало типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями Минвосстановления показало типовые проекты детсадов, школ и админзданий с подземными укрытиями Смотрите, как во Львове улицу сделали комфортной для велосипедистов, автомобилистов и пешеходов Смотрите, как во Львове улицу сделали комфортной для велосипедистов, автомобилистов и пешеходов На проспекте Ивасюка обустраивают велосипедные дорожки: фото На проспекте Ивасюка обустраивают велосипедные дорожки: фото Украина получила более 500 аккумуляторов Tesla Powerwall для школ, больниц и детсадов Украина получила более 500 аккумуляторов Tesla Powerwall для школ, больниц и детсадов В Украине запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ В Украине запустили отдельный сайт с вакансиями в ВСУ "Киевзеленстрой" планирует отремонтировать лестницу в парке "Вечной славы" за 5 млн грн "Киевзеленстрой" планирует отремонтировать лестницу в парке "Вечной славы" за 5 млн грн
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.