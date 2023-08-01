Возле метро «Героев Днепра» обустроили сквер на месте демонтированных МАФов: фото

Возле станции метро «Героев Днепра завершают обустраивать зеленую зону. Ее создали на месте 160 демонтированных МАФов.

Об этом сообщил директор «Киевзеленстроя» Алексей Король.

После демонтажа МАФов на площади 5500 м сделали дорожки и установили два вида лавочек.

Возле выхода из метро, в так называемой зоне ожидания, поставили перголу, установили 27 опор освещения и устроили современную топливооросительную систему.

Для озеленения сквера высадили мультиштамбовые тибетские вишни, 10 кленов, 14 декоративных вишен, более 1000 кустарников (кизильник, гортензии, спирею серую и горную сосну) и многолетники и злаковые — мискантусы, вейники, буквицу, анемону, шалфей и котовник.

Зеленую зону сделали инклюзивной, отмечают в «Киевзеленстрое».

Напомним, что в июле 2022 года Совет обороны города Киева принял решение о демонтаже МАФов, расположенных у входов и выходов к станциям метро, вдоль путей в направлении станций метро для беспрепятственного доступа к укрытиям во время воздушной тревоги.

В апреле 2023 года КГГА объявила, что планирует обустроить общественные просторы с озеленением у станций метрополитена «Шулявская» и «Героев Днепра».

Ранее мы писали, что проект решения о предоставлении статуса скверов этому земельному участку зарегистрировали в Киевсовете 24 ноября 2022 после огласки, которую устроили жители Оболони. Застройщик планировал построить там ТРЦ.

Фото: Алексей Король