На Подоле горело здание XIX века, имеющее охранный статус. Это уже третий пожар

На улице Волосской, 5б произошел пожар в доме Дегтярева, сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

“Пожарная ехала 20 минут. Еще 20 минут искала гидрант. Через 40 минут огонь охватил крышу”, – пишет Семенова.

Депутат предполагает, что это мог быть поджог.

Как отмечает киевовед, общественный активист и соучредитель хаба “Цегла” Дмитрий Перов, это уже третий пожар в здании: “Раньше здание уже пылало в 2018 и 2020 годах. После чего Департамент охраны культурного наследия КГГА неоднократно выдавал предписания о приведении здания в надлежащее состояние”.

Дом Дегтярева был построен в 1833-1835 годах. Здание имеет статус только что обнаруженной достопримечательности.

Фото: Виталий Селик, Ксения Семенова