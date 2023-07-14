Почему в Киеве продолжают разрушать историческую застройку: Урбанист Дмитрий Перов – о доме на Жилянской и других достопримечательностях, которые мы потеряли

Застройщик "Ковальская" подала в суд на столичного активиста Дмитрия Перова . Иск касается строительства по улице Жилянской, 47, где была снесена усадьба 1860-х годов, которая является последним образцом ранней застройки улицы. Вместо нее планируют построить бизнес-парк.

Активист настаивает на ценности исторического здания и запустил сбор денег на адвоката. В «Ковальской» заявили, что здание "не имело архитектурной и исторической ценности", а заявления Перова нанесли ущерб деловой репутации компании.

Мы решили поговорить об этом прецеденте и о других проблемных точках на карте Киева, где может исчезнуть ценная историческая архитектура.

О сносе дома на Жилянской и суд с "Ковальской"

Застройщик "Ковальская" утверждает, что снесенный дом не был историческим, а соответственно не имел ценности, поэтому они, как владельцы, могли делать с ним все, что пожелают. Компания подала иск, в котором утверждает, что у них есть документы, которые это доказывают. Но до суда эти доказательства они не предоставляют обществу и свою позицию не аргументируют.

Моя позиция противоположна: как дом может быть не исторически, если ему 172 года? Он ценен, исторический, а компания не имела права его сносить.

Даже если они не выиграют суд, они выиграют время. И за это время могут получить документы, которые им нужны, чтобы строиться.

Мне кажется, в "Ковальской" хорошо учатся на ошибках своих конкурентов. Например, в 2021 году был громкий кейс с «Домом Уткина» (1905 г., ул.С.Петлюры, 29). Об этом примере писало много изданий, в том числе иностранных, и в какой-то момент из-за общественной огласки для чиновников стало токсично "помогать" застройщику с решением проблем по этому объекту. То есть, если ты, как застройщик, не противодействуешь волне общественной ненависти по поводу уничтожения исторической застройки, ты становишься токсичным. С тобой не хочет вести диалог ни один контролирующий орган, даже если у тебя есть все документы.

Поэтому если в случае с домом Уткина все признали, что это историческое здание, то в случае с домом на Жилянской сейчас происходит размывание картины: мол, здесь не все так однозначно, а, может, он был неценен, может, был не исторический.

Так выглядела усадьба до сноса

Дело против меня могут назначить на 6 декабря. Я думаю, что к этому моменту застройщик может получить все разрешения, начать строительство и построить, например, полтора этажа. А потом прийти в суд и сказать, что у них есть вывод историка, что этот дом не является историческим.

Даже если они не выиграют суд, они выиграют время . И за это время могут получить документы, которые им нужны, чтобы строиться. Победителей не судят. И когда они проиграют суд, у них уже будет новый дом – либо на стадии каркаса, либо на стадии ввода в эксплуатацию.

Как изменилась ситуация с историческими постройками за год войны

Дмитрий Перов на территории Усадьбы Баккалинского, 1901 г.

Во время войны ситуация с сохранением исторической застройки ухудшилась. Последний кейс – экопарк «Осокорки» , где застройщик просто использовал распоряжение КГГА для того, чтобы проводить строительство.

Помните, в прошлом году Виталий Кличко запретил людям посещать леса на территории Киева? Потому что война, там могут быть неразорванные снаряды, ДРГ и так далее. В принципе, резонное решение, но застройщики поняли его по-своему и решили использовать для собственных интересов. Сейчас в экопарк "Осокорки" из-за запрета посещения лесов людей не пускают, но пускают строительную технику, прорабов и геодезистов.

Если раньше застройщики произвольно нарушали закон, прикрываясь частной охраной и "титушками", то сегодня такой необходимости нет – комфортные условия создает сама городская власть.

Еще один пример имитации сохранения культурного наследия властью – знаменитый " список Кличко ", который вышел в ответ на решение о восстановлении усадьбы Барбана , и предоставлении ей охранного статуса. Существует конфликт между Офисом Президента и Кличко. И в Киевсовете решили: а давайте создадим что-то аналогичное и еще более охранное. Так появился "список Кличко". Фактически это просто бумажка со списком ценных исторических построек, где говорится, что их запрещено сносить.

Юридическая основа для этого документа – правовые принципы, прописанные в законе «Об охране культурного наследия». Согласно ему, в Украине защищается все историческое культурное наследие, а не только достопримечательности. Дело в том, что застройщики часто манипулируют, что снесенный дом "не был в реестре памятников".

Если быть справедливым, то еще до начала полномасштабного вторжения я всегда говорил, что у нас есть поступательное движение развития и в отличие от времен Януковича хотя бы дома с табличкой "памятка" не сносят.

Но во время войны и это изменилось – начали сносить и памятки. К примеру, на Демеевке был снесен казенный винный склад 1899 года. Или дом на Туровской, 29А – он был в статусе только что обнаруженной достопримечательности, но его тоже снесли.

Застройщики часто манипулируют, что снесенные дома "не были в реестре памятников", поэтому не исторические, а соответственно не ценны.

Почему это происходит? Аппарат городских властей очень неоднороден и разветвлен. Ранее застройщик мог договориться с Департаментом градостроительства и не договаривались с Департаментом охраны культурного наследия или КГГА. Это давало возможность останавливать такие противоправные действия. Но последние полтора года застройщики используют прямые договоренности на уровне руководства, поэтому сейчас уничтожают много исторических зданий.

Что нужно изменить в охране исторических зданий

В Киеве очень много исторически ценных домов, на которые уже составлена учетная документация, проведены соответствующие исследования, но они не могут получить статус из-за отсутствия письменного распоряжения руководства.

Предыдущий директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк в одном из интервью говорил, что в Киеве около 3000 исторических объектов . Из них почти 1000 имеют охранный статус. Это достопримечательности национального, местного значения, только что обнаруженные достопримечательности, памятники архитектуры и истории.

Еще 2000 объектов профильный департамент определяет, как ценные, исторические, но они не имеют охранного статуса. Мы как-то посчитали с журналистами темп, в котором работает департамент последние 5 лет, и получилось, что в среднем у нас признают 2-3 достопримечательности в год. То есть эти 2000 объектов могут признать достопримечательностями примерно к 3023 году, в лучшем случае к 2500 году . Но мне кажется, что большинство домов до этого не доживут.

Восстановление дачи архитектора Брадтмана в Пуще-Водице

Сейчас все держится где-то на личном авторитете, где-то на телефонном праве отдельных людей, которые являются руководителями соответствующих департаментов и структур. Сегодня , если застройщик не хочет выполнять предписание, Департамент физически не может заставить его это сделать . Необходимо изменять подход.

Какую-то часть своей жизни я провел за границей, жил в Варшаве. В Польше есть норма закона, согласно которой все здания старше ста лет, выполненные по индивидуальному проекту, автоматически получают статус памятки.

Если дому более 100 лет, он исторический по дефолту. Даже если это маленький хлев, а не огромный дворец.

Почему важны любые дома старше 100 лет, независимо от их функционального назначения? Потому что это может быть последний сохранившийся в городе пример сооружения такого типа, возводимого в конкретный период . Больше таких хлевов в городе, а может, и в Украине может просто не быть.

Есть еще один критерий – индивидуальный проект. Это означает, что другого соответствующего нет, поэтому здание представляет ценность.

Мы одним распоряжением о предоставлении таким зданиям статуса закрыли бы большой пласт работы. Из 2000 объектов 1100 оказываются в статусе. Осталось 900, и они и есть приоритет работы Департамента на 5-10 ближайших лет.

Нам нужны правила охраны культурного наследия и специальная служба, которая бы ездила и доносила в правильной форме информацию до недобросовестных застройщиков.

К каким домам сейчас должно быть приковано внимание общественности

Улица Рейтарская, 37-37А

Это здание уездной земской управы 1913 года. Памятник истории. Застройщики провели достаточно серьезную PR-кампанию этого проекта. Они имели несколько публикаций в СМИ, что они как будто сочетают современность с историей. Но под этими громкими вывесками они фактически разбирают дом, оставляют фасад и выстраивают совершенно новый объект.

Если они реализуют этот проект, мы потеряем памятник. Это нарушение статьи 22 закона «Об охране культурного наследия», где определено, что памятки нельзя сносить, перестраивать и иным образом видоизменять.

В настоящее время возбуждено уголовное производство по факту реализации этой незаконной реконструкции. Но, вероятно, они будут гнуть свою линию, думаю, они попытаются разобрать этот дом и оставить только фасад.

"Дом с мухами", Владимирская 93

Чтобы остановить застройку, нам пришлось открыть в этом доме общественное пространство в Доме с насекомыми . Тогда наш сосед-застройщик, люди небезизвестного Игоря Кушнира (президент “Киевгорстроя”, – БЖ) отрезали нам воду. Когда мы решили вопрос с водой, нам перерезали электричество. Ее не отключили, а именно перерезали ножницами. Но мы залатали проводку, и у нас снова есть электричество, а еще и портативная зарядная станция. Итак, дом будет жить.

Когда в доме есть жизнь, его гораздо сложнее разрушить. Нужно, чтобы здесь постоянно находились люди, чтобы о нем знали, чтобы сюда приходили.

Очень классный в этом аспекте пример Довженко Центра. Когда хотели сделать ликвидацию Центра "по-тихому", через суд на каждое судебное заседание в зал набивалось до 50 активистов и представители СМИ. Почему? Поскольку о Довженко-Центре все знают, это уже атрибут современной культуры Киева.

Надо достопримечательности делать атрибутами современной культуры Киева, тогда люди будут ходить в суды, а исторические здания будет сложнее уничтожить и проще сохранить. Это называется субъективация защиты. Люди должны знать и интересоваться тем, что защищают.

С другой стороны, застройщик тоже не планирует отступать. О серьезности его намерений может свидетельствовать, что к боковому фасаду прикрутили профнастил, на котором, как на билборде, вывесили проект будущего строительства на месте этого дома.

Есть уголовное производство, есть охранный статус. Они остановили работу, но ясно дали понять, что не отказываются от проекта нового строительства по этому адресу.

Частный дом Дмитриева , ул. Хорива, 2

Были выиграны все суды, мы доказали, что это памятка. Прокуратура вернула эти здания в собственность территориальной общины города Киев. Но около недели назад я увидел в судебном реестре, что застройщики снова подали в суд.

Они проиграли три инстанции, но нашли какие-то новые основания и снова подали в суд. То есть, этот объект пока не планируют отпускать.

Дом Малина, ул. Александра Конисского, 22

Здесь заморозили строительство после того, как снесли половину дома. Здание не имело статуса памятника, но нам удалось остановить разрушение благодаря тому, что исследователь истории Киева Антон Короб вместе с краеведом Семеном Широчным нашли информацию, что в этом доме с 1911 по 1915 год жила семья мещан Зеленских.

После того, как информация была обнародована, больше активных попыток разрушать здание не было, хотя застройщик и жаловался, что это манипуляция.

Самая ценность дома Малина в том, что это последнее деревянное здание на этой улице. Она сохранилась, потому что была обложена кирпичом. А то, что здесь жила семья Зеленских придает ей определенную историческую пикантность, делает ее чекпойнтом на улице Конисского.

Киев славится своими легендами, когда у каждого дома есть своя уникальная история. К сожалению, в советские времена эта местность избавилась от многих исторических памятников. Был бесславно потерян, в частности, и дом, в котором жил Евгений Чикаленко, а вот дом Зеленских – сохранился, и ему нужно дать новую жизнь.

Софиевская, 20/21

Это здание стояло без статуса 12 лет. В 2010 году Министерство культуры исключило его из перечня достопримечательностей Киева, как не отвечающий критериям, а значит "недостаточно исторический" и "недостаточно ценный".

Было несколько попыток застроить этот участок: заезжала строительная техника, выходили люди. Был скандал, снова об этом писали, но выхода из ситуации не было.

Очень забавная демократия, работающая по правилам жесткой диктатуры.

Почему сработало в этот раз? Мне кажется, это просто случай, потому что сейчас снова началось обострение противостояния между государственной властью и местным самоуправлением Киева. Я так понимаю, было указание искать недостатки в работе городских властей. И здесь такая история: в дом, в котором происходили знаковые события для украинской истории, заходят строители, а Департамент градостроительства издал градостроительные условия и ограничения. Лучшего хейта для городского головы и городских властей не придумать.

Пиарщики Кличко поняли, что это выигрышный кейс. То, что не смог Департамент охраны культурного наследия сделать в течение 12 лет, было сделано просто потому, что приехал Кличко и сказал, что этому дому на Софиевской нужно предоставить статус.

Цимлянский переулок, 3

Второй день полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года. Бои на подступах к Киеву, заблокирована Житомирская трасса, стоят танки, лупит артиллерия, люди бегут из Киева. Кто-то прячется в подвале, а кто-то разбирает достопримечательности.

Есть такая компания «Днепр 2002», которая принадлежит товарищу Виталия Кличко – Ивану Плачкову. И эти люди, наверное, подумали, что если владелец компании – это хороший друг городского головы, то, в принципе, можно делать какие-то исключения.

Второй день полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года. Кто-то прячется в подвале, а кто-то разбирает достопримечательности.

Приехали мужчины, начали разбирать здание. Тогда на место приехал директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, дал предписание, написал заявление в полицию. Открыли уголовное производство.

А уже через полгода выходит проект решения о передаче застройщику земли под домом. В тот день Кличко написал, что это вероломство, Никоряк написал, что это мародерство во время войны. Теперь же они с периодичностью в два-три месяца закидывают на голосование Киевсовета проект решения о передаче застройщикам этого участка.

Уголовное производство по заявлению Никоряка тоже закрыли, потому что он забрал заявление, хотя была разрушена большая часть исторического дома.

Пещеры на Вознесенском спуске

Мне кажется, в Киевсовете поняли, что просто так они кейс с пещерами на Вознесенском спуске (древние пещеры периода XII века Дмитрий Перов обнаружил в октябре 2022 года на месте исторического дома, снесенного в 1980-х, – БЖ) не отразят. Здесь уже пошла затяжная война. После того, как вышла публикация в The Guardian и ее начали перепечатывать другие мировые издания, проект решения о передаче земли местные власти пока отложили в долгий ящик.

Но он никуда не делся. Более того, он лежит там в первоначальной редакции. Никто не планирует производить консервацию, реставрацию, сохранение пещер. Вообще нет упоминания о том, что на этом участке есть памятка.

В проекте отмечалось, что участок выделен под застройку, вот в таком виде он и лежит, ждет своего часа. Это тоже отработанная застройщиками схема. Ждать три года пока учетную позицию рассмотрит Минкульт и попытаться уже там договориться об исключении памятника из Реестра.