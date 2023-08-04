«Лун.Місто» запустили карту с наибольшими дождевыми подтоплениями в Киеве

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Ирина Маймур
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Команда «Лун.Місто» создала карту, на которой фиксирует наибольшие подтопления на улицах Киева во время ливней.

Для этого использовали информацию из новостей за 2019-2023 годы.

Согласно карте, больше всего подтоплений – в центральной части города, на севере Соломенки и в Шевченковском районе. Меньше упоминаний о подтоплениях зафиксировали в южной части Соломенского района.

Пока команда «Лун.Місто» продолжает наполнять карту. Горожане также могут подключиться, для этого нужно заполнить форму по ссылке.

Причинами подтоплений являются изменения климата, которые несут интенсивные дожди, устаревшие инженерные сети и их перегрузки из-за неравномерной застройки, а также забитые восточные ливни, отмечают в «Лун.Місто».

Фото: t.me/kirstepan

Опубликовано: 04 августа 2023
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