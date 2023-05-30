«ЛУН Місто» запустили карту заведений с укрытиями

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Ирина Маймур
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«ЛУН Місто» создали карту заведений по всей Украине, которые имеют укрытия.

На ней можно в один клик найти себя и увидеть ближайшее безопасное место: метро, кафе с подвалом и т.д.

«ЛУН Місто» приглашает присоединиться к созданию карты все

остальные заведения, которые могут обеспечить временное укрытие на время воздушной тревоги.

Чтобы добавить собственное заведение на карту, нужно заполнить анкету по ссылке. Услуга полностью бесплатная.

Это уже не первая подобная карта от «ЛУН Місто». В ноябре 2022 года во время блекаутов они запускали карту света, где отмечали заведения с генераторами. В мае прошлого года команда создала интерактивную карту наличия горючего.

Ранее мы писали, что КГГА заверили, что закрытых укрытий во время воздушной тревоги не будет.

Фото: скриншот карты «ЛУН Місто»

Опубликовано: 30 мая 2023
ЛУН Місто
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