Труханов-остров-1 и Лес орхидей: В КГГА поддержали создание четырех заказников

Киевские власти поддержали инициативу Минокружения Украины и КЭКЦ по созданию четырех заказников в городе, сообщает КЭКЦ.
Речь идет о зеленых зонах «Вековая дубрава», «Лес орхидей», «Труханов-остров-1» и «Коручка».
В своем ответе заместитель Кличко П. Пантелеев поддержал создание этих заповедных объектов. Все они уникальные природные участки Киева, где еще сохранились краснокнижные растения. Их нужно оградить от застройки”, – говорится в сообщении.
Недавно петиция о создании памятника природы «Лес орхидей» на сайте Киевсовета набрала необходимые 6 тысяч подписей.
Фото: kyivcity.gov.ua , КЭКЦ