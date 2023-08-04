Труханов-остров-1 и Лес орхидей: В КГГА поддержали создание четырех заказников

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Мария Иващук
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Киевские власти поддержали инициативу Минокружения Украины и КЭКЦ по созданию четырех заказников в городе, сообщает КЭКЦ.

Речь идет о зеленых зонах «Вековая дубрава», «Лес орхидей», «Труханов-остров-1» и «Коручка».

В своем ответе заместитель Кличко П. Пантелеев поддержал создание этих заповедных объектов. Все они уникальные природные участки Киева, где еще сохранились краснокнижные растения. Их нужно оградить от застройки”, – говорится в сообщении.

Недавно петиция о создании памятника природы «Лес орхидей» на сайте Киевсовета набрала необходимые 6 тысяч подписей.

Фото: kyivcity.gov.ua , КЭКЦ

Опубликовано: 04 августа 2023
Труханів острів
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