В Киеве тестировали безналичную оплату в маршрутке № 444. Сколько заработал перевозчик

В Киеве менее двух месяцев тестировали безналичную оплату в маршрутке №444. За июнь компания-перевозчик заработала через валидатор 176 500 гривен.

Об этом сообщили в КГГА по запросу издания LIGA.net.

Следует учесть, что, кроме этого, пассажиры платили водителю на руки, а валидатор не принимал оплату через приложение «Киев. Цифровой» и транспортную карту. К тому же, по словам перевозчика ООО «Союз-Авто», валидаторы часто ломались.

Если разделить заработанную перевозчиком сумму на 15, то получится, что через валидатор в маршрутке провели 11 760 транзакций.

Это настоящий прецедент, отмечают в сообществе «Пассажиры Киева». Если частные перевозчики будут ставить валидаторы, пассажирам будет удобнее оплачивать проезд, перевозчики не смогут уклоняться от уплаты налогов, уверены активисты.

Напомним, ООО «Союз-Авто» стало первым частным перевозчиком в Киеве, который интегрировал поддержку электронного билета от городского приложения «Киев Цифровой» и в мае начал тестировать оплату через валидаторы. Однако Департамент транспортной инфраструктуры КГГА непублично разрывает с ним договоры , поэтому перевозчик решил отказаться от дальнейшего использования е-билета.

Фото: Киевпасстранс