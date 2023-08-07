Во время ремонта на улице Пирогова не установили ни одного дождеприемника

В Киеве на улице Пирогова во время ремонта не установили ни одного дождеприемника, что является нарушением норм.

Об этом сообщил урбанист Дмитрий Макагон.

По его словам, все стоки из кровель выводятся прямо на тротуар, что может стать причиной разрушения нового покрытия. Также зимой на улице может образовываться каток.

Кроме того, мощения стало больше, а зеленых зон, где могла бы задержаться вода - меньше. Поэтому в сочетании с отсутствием дождевой канализации на улице могут образовываться подтопления.

Ранее мы писали, что в Киеве на перекрестке улиц Пирогова и Богдана Хмельницкого, недалеко от станции метро Университет, во время ремонта улицы коммунальщики срезали два взрослых дерева.

Фото: Дмитрий Макагон