В оккупированном Крыму россияне строят амфитеатр на территории «Херсонеса Таврического»

В оккупированном Крыму россияне возводят новый амфитеатр на территории заповедника «Херсонес Таврический».

Это приведет к разрушению культурного и археологического ландшафта, сообщает Союз археологов Украины.

Амфитеатр строят подчиненные Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВБК). Они создают так называемый историко-археологический парк «Херсонес Таврический». Внешний вид всех построек будет соответствовать общей имперской концепции: псевдовизантийская стилистика в «новом прочтении, с использованием современных технологий и материалов».

Проект курирует Патриарший совет по культуре. Работы ведутся по доверенности путина. Проект финансирует фонд «Моя история».

Новый амфитеатр готов уже на 70%, он рассчитан на 1200 зрителей. За амфитеатром оккупанты планируют возвести еще два административно-бытовых корпуса, где будут переодеваться артисты.

Напомним, что территория Херсонеса – это культурное наследие ЮНЕСКО, где запрещено строительство.

Фото: Союз археологов Украины