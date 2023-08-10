В оккупированном Крыму россияне строят амфитеатр на территории «Херсонеса Таврического»

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Ирина Маймур
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В оккупированном Крыму россияне возводят новый амфитеатр на территории заповедника «Херсонес Таврический».

Это приведет к разрушению культурного и археологического ландшафта, сообщает Союз археологов Украины.

Амфитеатр строят подчиненные Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВБК). Они создают так называемый историко-археологический парк «Херсонес Таврический». Внешний вид всех построек будет соответствовать общей имперской концепции: псевдовизантийская стилистика в «новом прочтении, с использованием современных технологий и материалов».

Проект курирует Патриарший совет по культуре. Работы ведутся по доверенности путина. Проект финансирует фонд «Моя история».

Новый амфитеатр готов уже на 70%, он рассчитан на 1200 зрителей. За амфитеатром оккупанты планируют возвести еще два административно-бытовых корпуса, где будут переодеваться артисты.

Напомним, что территория Херсонеса – это культурное наследие ЮНЕСКО, где запрещено строительство.

Фото: Союз археологов Украины

Опубликовано: 10 августа 2023
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