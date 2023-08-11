В КГГА говорят, что не согласовывали снос 200-летнего дома на Подоле

Департамент охраны культурного наследия КГГА не согласовывал демонтаж 200-летнего дома по улице Ярославской, 13-Б, об этом говорится в сообщении КГГА.

"По данным Департамента, научно-проектная документация на проведение строительства по этому адресу не поступала на согласование", - говорят в КГГА.

В Департаменте также отметили, что сооружение не имеет статуса памятки. Но после получения информации о демонтаже инспекторы Департамента выехали на место и зафиксировали проведение работ по демонтажу дома.

Владельцу направили предписание о прекращении работ и требовании послать научно-проектную документацию для согласования в Департаменте.

По информации Департамента территориального контроля города Киева, карточка на нарушение благоустройства была аннулирована 31 июля. Инспекцией внесены предписания и составлен административный протокол.

Полиция Киева приступила к уголовному производству по факту сноса дома на Ярославской, который был образцом киевской жилой деревянной застройки ХІХ ст.

Напомним, что утром 10 августа на Подоле демонтировали 200-летнюю усадьбу , на месте которой хотят построить клубный дом.

Фото: со страницы Дмитрия Перова