Возле Чернигова нашли старинную деревянную лодку: фото

Недалеко от Чернигова в русле Десны рыбаки нашли старинную деревянную лодку.

Об этом сообщили в Центре археологии и древней истории Северного Левобережья.

Сотрудники Института археологии НАН Украины обследовали его и сделали графическую и фотограмметрическую фиксацию, чтобы идентифицировать в дальнейшем. Также создан чертеж, сняты обмеры и создана 3D-модель с ортофотопланом.

В настоящее время археологи предполагают, что артефакт относится к рыбацким лодкам-долбанкам, которые использовали с ХVIII до начала ХХ ст. на реках Десна и Днепр. Такие плавсредства имели от 8 до 12 метров в длину и до 2 метров в ширину и могли предназначаться для промыслового лова рыбы.

Ознакомиться с 3D-моделью черниговской лодки можно по ссылке .

Фото: Центр археологии и древней истории Северного Левобережья