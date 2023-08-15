Теперь штраф за проезд без билета можно оплатить онлайн в транспорте.

Теперь оплатить штраф за безбилетный проезд можно сразу в наземном общественном транспорте – через QR-код и реквизиты.

Об этом сообщают в КГГА.

Информационные плакаты с реквизитами и QR-кодами для уплаты штрафов разместили по всему подвижному составу. Фотографии с соответствующими объявлениями обнародовали в сообществе «Управа КПТ».

Штраф можно оплатить в присутствии контролера посредством расчетного счета КП «Киевпасстранс». В графе «Назначение платежа» необходимо указать номер штрафной квитанции. Также можно произвести оплату по QR-коду.

Фото: Levis/«Управление КПТ», kiev.informator.ua