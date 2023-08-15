Харьковский горсовет отменяет тендер на строительство офисного центра в Саржином Яру

Харьковский городской совет отменяет тендер на проектно-сметную документацию для строительства «центра многофункционального назначения» в Саржином Яру.

Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Евгений Пасенов, пишет Суспильне.

«Провели совещание у городского головы. Заказчик не смог защитить техническую задачу, а именно локацию для строительства центра, поэтому было принято решение отменить торги в настоящее время», — отметил он.

В то же время Пасенов сообщил, что указанный объект в Харькове все равно построят. Для этого желают разглядеть остальные локации. Одной из идей является построение нового укрытия, что, по мнению Пасенова, дешевле реконструкции или капитального ремонта имеющегося.

Техническое задание сделают открытым: там не будет офисных помещений. В задании распишут, какое укрытие планируют построить. Планируется, что оно будет полностью под землей. В ближайшее время техническое задание перепишут.

Средства, выделенные на строительство центра, по словам Пасенова, целевы. «Мы не можем ничего с этим поделать. 180 млн. предоставлены сюда и именно по этому поводу. Мы не можем взять и отремонтировать дом», – сказал он.

Напомним, что в начале августа стало известно, что « Харьковзеленстрой » объявил тендер на разработку проектной документации многофункционального центра на проспекте Науки за 7,5 миллиона гривен. Центр будет включать два конференц-зала, пресс-центр, офисные помещения, коворкинг, заведения питания и закрытый паркинг. Отмечалось, что за разработку проектной документации будет платить город.

В Харьковском горсовете заверили, что это будет не офисный центр, а образовательное пространство с бомбоубежищем, и «строительство будет происходить в санитарной зоне, которая прилегает к проспекту Науки и не является частью Саржиного Яра». Однако глава архитектурного бюро SBM Studio Ольга Клейтман заявила, что здание будет занимать 10% общей площади Саржиного Яра – 1,7 гектара.

Фото: Александра Новосел/Суспильне Харьков