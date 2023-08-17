Застройщику 200-летних мастерских на Подоле вручили памятникоохранное предписание

Департамент охраны культурного наследия КГГА вручил памятникоохранное предписание заказчику работ по улице Набережно-Крещатицкой, 13.

Об этом сообщили на фейсбук-странице ведомства.

16 августа Департамент провел повторный осмотр 200-летнего здания на улице Набережно-Крещатицкой, которое недавно начали разбирать. При осмотре заказчику работ вручили предписание с соответствующими охранными требованиями.

В то же время, как сообщает активист Дмитрий Перов, сооружение продолжают разбирать.

Напомним, что речь идет о здании бывших мастерских речного порта 1822 года по улице Набережно-Крещатицкой, 13. Она считается старейшей из сохранившихся на набережной. На месте мастерских планируется строительство 7-этажной апарт-отеля. В настоящее время строители уже демонтировали часть крыши постройки.

Здание расположено на территории Историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» и находится в пределах Центрального исторического ареала Киева, достопримечательности истории и ландшафта «Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр», а также достопримечательности археологии местного значения – «Культурный слой Подола».

Фото: Дмитрий Перов