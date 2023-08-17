Во время ремонта парка "Почайна" городу нанесли ущерб на 1,6 млн гривен - прокуратура Киева

Во время ремонта парка "Почайна" местному бюджету был нанесен ущерб на 1,6 миллиона гривен. Подрядчику и инженеру технадзора доложено о подозрении, сообщает столичная прокуратура.

В конце 2020 года КП «Киевский центр развития городской среды» заключило договор с подрядчиком на осуществление капитальных строительных работ отдельных комплексов парка «Почайна», а также договор на выполнение работ по техническому надзору.

Парк Почайная 2023. Фото: facebook.com/pochaina.river

Итоговая сумма работ составила 3,6 миллиона гривен. Однако расхождение между фактически выполненными работами и указанными в официальных документах составляет 1,6 миллиона гривен, то есть 44% от общей суммы финансирования.

"С целью завладения средствами местного бюджета директор подрядной организации и специалист по техническому надзору при передаче заказчику актов о выполнении строительных работ внесли в указанные документы заведомо ложные сведения об объемах их выполнения", - говорят в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что проводится судебная экспертиза с целью определения обоснованности затрат на строительные работы в еще одном столичном парке.