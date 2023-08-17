"Женщина-щит, женщина-меч": Интересные факты, мифы и легенды вокруг памятника Родине-Матери

Ровно в полночь мощные металлические руки огромного монумента сдвигаются вместе, и статуя бьет мечом по щиту. Громкий и пронзительный звук удара слышат жители спальных районов Левого берега Киева. А еще она ближе к ночи совершает полный поворот вокруг своей оси. Со скрипом, конечно, и его вам лучше никогда не слышть.

Такими баснями "кормили" иностранцев и других гостей столицы, которые впервые ехали из аэропорта "Борисполь" в направлении центра города.

На тридцать третий День Независимости Украины на памятнике Родине-матери окончательно будет закреплен украинский герб . Вспомним все с самого начала.

Сначала что-то пошло не так

Мистика с монументом началась с самого старта его создания. Официально его автором считается украинский скульптор Василий Бородай, но сначала над ним заработал россиянин Евгений Вучетич, автор известного монумента «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке и статуи Родины-Матери на Мамаевом кургане в Волгограде.

В художественных кругах утверждали, будто лицо скульптуры автор создавал с лица своей дочери, которая через некоторое время умерла (на самом деле у советского скульптора было пятеро детей, в том числе внебрачные, и этот факт официально не подтвержден). Но вскоре после начала работы над монументом, в 1974 году, Вучетича тоже не стало, и якобы многие известные скульпторы в связи с этим стечением обстоятельств отказывались браться за продолжение проекта.

В конце концов рабочую группу по созданию «Родины» возглавил украинский скульптор Василий Бородай.

"Зачем нам баба с веником?"

Бородай приступил к разрушению концепции своего предшественника. Ведь замысел Вучетича был, мягко говоря, эксцентричным, и те, кто позже критиковал Родину-Мать, видимо, не знали, что могло быть гораздо хуже.

В своем первоначальном плане автор планировал покрыть женщину тонким слоем сусального золота, а на склонах рядом хотел поставить полуобнаженных воинов-гигантов высотой до 30 метров, что символизировало бы форсирование Днепра советскими войсками. От этой безумной идеи Бородай прямым текстом отговаривал тогдашнее украинское руководство, которое контролировало каждый его шаг: «Только представьте, как будут выглядеть полуобнаженные воины, которые будут карабкаться на днепровскую кручу к 80-метровой золоченой женщине», - говорил он. С ним согласились.

Скульптор предложил партийным боссам 11 вариантов будущего монумента, среди них женщина, которая держит младенца на руках. В народе сразу же появилась басня: если смотреть на памятник со стороны Дарницы, то фигура с младенцем выглядела бы как трезубец. А вот заменить меч на пальмовую ветвь скульптору не удалось.

«Зачем нам баба с веником?», - ответил на эту идею острый на язык Первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий.

Меч должен быть ниже креста

С мечом была отдельная история. Как известно, он выглядит укороченным, и для этого были причины. И, конечно, легенды. Если бы в 1981 году, когда возводили монумент, существовал Facebook и тогдашняя власть позволяла бы им пользоваться, без сомнения, там начался бы традиционный народный "срач". Претензий к скульптуре было много, но прежде всего обитавшим на Левом Береге киевлянам показалось, будто меч в руке женщины выше, чем крест на колокольне Лавры.

С этим связана еще одна легенда, якобы тогдашний Киевский митрополит имел видение, которым поделился со Щербицким: меч – это символ войны, поэтому его нельзя поднимать выше креста, потому что это может привести к кровопролитной войне.

На самом деле меч укоротили по другой причине: после аэродинамических испытаний монумента стало понятно, что по тем стандартам, которые задумал Вучетич, железный меч будет сильно вибрировать в воздухе. К примеру, «волгоградская копия» Родины-матери столкнулась с такой проблемой, и во время порывов ветра из Мамаева кургана раздавались очень страшные звуки, которые беспокоили жителей города. Поэтому в росийском мече пришлось делать специальные отверстия.

В процессе создания памятника вопросы возникли не только к мечу, но и… к груди женщины. Группа экспертов из художественного совета упрекнула скульптора в том, что женщина выглядит неестественно, мол, правая часть груди у нее меньше левой. Поэтому необходимо чуть ли не все переделать. Бородаю пришлось объяснять уважаемой комиссии, что в жизни, когда женщина стоит ровно, то грудь у нее выглядит ровно, а если поднять руки со щитом и мечом, то, соответственно, грудь становится меньше. С таким резонным разъяснением согласились.

Еще одна народная легенда связана с местом, на котором был возведен монумент. Это историческая местность под названием Черная Гора. Даже на фоне тотального коммунистического идолопоклонства наиболее чувствительные граждане утверждали, что металлическая глыба, которую планируют установить на горе – от лукавого. И место для нее выбрали не случайно, а потому что якобы над Черной Горой даже птички не летают. Вообще его обходят стороной животные, потому что окружено оно сверхъестественными и совсем недобрыми силами. И якобы здесь неоднократно пытались строить жилье, но это заканчивалось либо пожарами, либо тем, что они проваливались под землю.

Уникальный кран распилили на металлолом

Металлический каркас монумента изготовили из нержавеющей стали на одном из предприятий Запорожья. Блоки, из которых его потом собрали, изготовили на столичном заводе имени Парижской коммуны. Учитывая, что он находился фактически в окрестностях Киева (недалеко от нынешней станции метро «Академгородок»), фрагменты скульптуры перевозили по ночам. И по высоте они не должны были превышать 4,5 метра, иначе бы их не удалось провезти под столичными путепроводами.

Уже на месте блоки закрепляли к каркасу из труб и балок, производили большое количество сварочных работ. Очевидцы вспоминали, что рабочим платили неплохие в то время деньги – 50 рублей в день. Но из-за большого количества сварочных работ и загрузки они обжигали себе глаза, и партийные функционеры через свои каналы доставали для них лекарства из-за границы. За время монтажа на скульптуру было наложено 30 км сварочных швов, поэтому местные острословы называли скульптуру «клепаная мать».

Чтобы смонтировать «Родину», в Киев из Донбасса привезли специальный стометровый подъемный кран, как утверждали, самый большой в УССР. Из-за спешки, а особенно потому, что его не успевали убрать к дате торжественного открытия монумента и приезду Леонида Брежнева, уникальный кран просто разрезали автогеном, превратив его таким образом в металлолом.

Открытие монумента и Национального музея истории Великой отечественной войны 1941-1945 годов, как он тогда назывался, состоялось 9 мая 1981 года. Утром поездом в Киев прибыл генсек Брежнев, и для него подготовили особый сюрприз. В музейном «Зале победы» на стенах золотом были запечатлены фамилии 12 тысяч бойцов – Героев Советского Союза. А на самой горе, под куполом, как венец этой композиции, увековечили имя маршала Георгия Жукова, кавалера четырех геройских звезд.

Кто-то из партийной свиты вовремя вспомнил, что у Брежнева тоже четыре звезды, хоть и не боевые, но для чего огорчать «дорогого Леонида Ильича»? Поэтому срочно вызвали мастеров и над фамилией «Жуков» появилась фамилия «Брежнев». Кроме того, специально для почтенного гостя смонтировали уникальное устройство – лифт с плавным ходом, который поднимался только на один этаж, чтобы генсеку не пришлось ходить пешком по этажам.

"Галя", "Лаврентиевна", "Виктория Петровна"

Звучали разные версии по поводу того, кто был настоящим прототипом фигуры Родины-Матери. Художница Нина Данилейко в 1972 году подрабатывала сторожем в Ботаническом саду на Печерске. Как-то, когда она гуляла по саду, ее остановили художники, работавшие там в мастерских: «Это именно та типичная украинка, которая нам нужна!». Затем на киностудии Довженко женщина позировала по 3-4 часа в день, держа поднятую вверх руку.

После того как за проект взялся Василий Бородай, он посвятил его украинской скульпторке Галине Кальченко. Об этом не раз рассказывал сам скульптор, мол, умышленно придал памятнику черты лица своей коллеги. Поэтому статую иногда называли «Галя». Хотя по недавним свидетельствам внука Бородая, прототипом Родины могла быть жена скульптора Лидия Павловна.

Как только украинцы ни называли этот монумент. Кроме уже упомянутых народных названий, ее называли «Лаврентиевна» из-за соседства с Киево-Печерской Лаврой, а также «Викторией Петровной» (от английского Victory, «Победа», и отчества жены Брежнева).

Выше Статуи Свободы

Поговаривают, что Первый секретарь КПУ Владимир Щербицкий расспрашивал группу, которая работала над созданием монумента, сколько времени он сможет простоять. «Пятнадцать лет простоит?». Получив утвердительный ответ, тогдашний руководитель ответил: «Ну, мне хватит».

Согласно расчетам специалистов, монумент может простоять более 150 лет, а также выдержать землетрясение силой 9 баллов. В 1987 году над Киевом пронесся мощный ураган, но памятник не пострадал.

По свидетельствам историка Станислава Цалика, строительство монумента вместе с пьедесталом-музеем обошлось государству в 12 миллионов рублей. Он занимает 8 место в списке самых высоких статуй мира, и выше Статуи Свободы в Нью-Йорке.