С "Родины-мать" начали демонтировать советский герб

На монументе «Родина-мать» начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта «Тризуб Родины».

Об этом сообщили в Минкульте.

Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец.

Ранее мы писали, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать".

Напомним, что замена советского герба на монументе "Родины-Матери" на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: Минкульт