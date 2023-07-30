С "Родины-мать" начали демонтировать советский герб

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Валерия Гуржий
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На монументе «Родина-мать» начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта «Тризуб Родины».

Об этом сообщили в Минкульте.

Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский трезубец.

Ранее мы писали, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать".

Напомним, что замена советского герба на монументе "Родины-Матери" на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Фото: Минкульт

Опубликовано: 30 июля 2023
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