"Киевзеленстрой" объяснил ситуацию с удалением деревьев в парке КПИ

В Киевзеленстрое объяснили, почему срезали деревья на территории парка КПИ, что является памятником садово-паркового искусства местного значения.

В «Киевзеленстрое» объяснили, что балансодержателем, который должен содержать и ухаживать за насаждениями в парке КПУ, является именно НТУУ КПИ.

"Если балансодержатель считает, что деревья являются аварийными, сухостойными, фаутными, ветхими и, возможно, подлежат удалению, он обращается в Комиссию (по обследованию зеленых насаждений Киева, в состав которой входят специалисты КО «Киевзеленстрой») с целью получения профессиональной оценки состояния растений . Результаты фиксируются в акте обследования зеленых насаждений", – объясняют в «Киевзеленстрое».

КПИ направил обращение в комиссию. Согласно выводам комиссии, удалению подлежат 245 деревьев, поскольку “из них – 11 сухостойных на 90%, 1 дерево – на 80%, 2 дерева были аварийными с ветхой древесиной и 1 ветровальное. Все остальные – сухостойные на 100%”.

В КПИ обещают на месте удалённых деревьев в октябре-ноябре высадить новые.