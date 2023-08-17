"Киевзеленстрой" объяснил ситуацию с удалением деревьев в парке КПИ

391
Мария Иващук
share share

В Киевзеленстрое объяснили, почему срезали деревья на территории парка КПИ, что является памятником садово-паркового искусства местного значения.

В «Киевзеленстрое» объяснили, что балансодержателем, который должен содержать и ухаживать за насаждениями в парке КПУ, является именно НТУУ КПИ.

"Если балансодержатель считает, что деревья являются аварийными, сухостойными, фаутными, ветхими и, возможно, подлежат удалению, он обращается в Комиссию (по обследованию зеленых насаждений Киева, в состав которой входят специалисты КО «Киевзеленстрой») с целью получения профессиональной оценки состояния растений . Результаты фиксируются в акте обследования зеленых насаждений", – объясняют в «Киевзеленстрое».

КПИ направил обращение в комиссию. Согласно выводам комиссии, удалению подлежат 245 деревьев, поскольку “из них – 11 сухостойных на 90%, 1 дерево – на 80%, 2 дерева были аварийными с ветхой древесиной и 1 ветровальное. Все остальные – сухостойные на 100%”.

В КПИ обещают на месте удалённых деревьев в октябре-ноябре высадить новые.

Опубликовано: 17 августа 2023
share share
В Киеве заменят старые маршрутки только после поднятия цен на проезд В Киеве заменят старые маршрутки только после поднятия цен на проезд Jul представил обновленную коллекцию футболок, посвященную украинским альбомам 90-х Jul представил обновленную коллекцию футболок, посвященную украинским альбомам 90-х В Киеве заработал чат-бот для пристраивания животных В Киеве заработал чат-бот для пристраивания животных Поезда из Киева в Перемышль временно отменят, но запустят новый рейс Киев-Хелм: детали Поезда из Киева в Перемышль временно отменят, но запустят новый рейс Киев-Хелм: детали На дорогах Винницы обустроили первые «берлинские подушки» На дорогах Винницы обустроили первые «берлинские подушки» Посреди лавандового поля в Одесской области открыли глемпинг Посреди лавандового поля в Одесской области открыли глемпинг Владелец разрушенного особняка Гавсевича в Одессе заплатил штраф и предложил проект восстановления Владелец разрушенного особняка Гавсевича в Одессе заплатил штраф и предложил проект восстановления Стоимость аренды квартир в Киеве и пригородах – статистика bird Стоимость аренды квартир в Киеве и пригородах – статистика bird
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.