В оккупированном Мариуполе россияне разрушили уникальные мозаики

В оккупированном Мариуполе россияне разрушили и начали демонтировать ж/д вокзал. Вместе с ним оккупанты уничтожили мозаику Валентина Константинова и Леля Кузьминкова «Металлурги».

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на журналиста Ивана Станиславского.

Мозаичное панно было создано в зале ожидания в 1973 году. Его площадь – 100 квадратных метров.

Также, вероятно, была уничтожена мозаика Виктора Пономарева «Туризм и отдых». Она была сделана в 1978 году в экстерьере гостиницы «Турист».

«Возможно, еще прячется под фасадом, получив 100500 дыр», — сообщил журналист.

Фото: Мариупольский городской совет