Департамент охраны культурного наследия возглавит Марина Соловьева. Перов станет ее заместителем

Главой Департамента охраны культурного наследия в Киеве станет Марина Соловьева. Активиста Дмитрия Перова назначили его заместителем. Его кандидатуру предложила столичная общественность.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Глава города отметил, что Соловьева «всегда заботилась о сохранении старого Киева и многое для этого сделала».
По словам активиста Дмитрия Перова, новый руководитель Департамента охраны культурного наследия имеет успешный опыт памятникоохранной борьбы за Пейзажную аллею и Гостиный двор.
Напомним, ранее более 6 тысяч киевлян поддержали петицию по назначению активиста Дмитрия Перова главой Департамента охраны культурного наследия КГГА.
Фото: MY.UА