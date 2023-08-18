Департамент охраны культурного наследия возглавит Марина Соловьева. Перов станет ее заместителем

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Ирина Маймур
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Главой Департамента охраны культурного наследия в Киеве станет Марина Соловьева. Активиста Дмитрия Перова назначили его заместителем. Его кандидатуру предложила столичная общественность.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Глава города отметил, что Соловьева «всегда заботилась о сохранении старого Киева и многое для этого сделала».

По словам активиста Дмитрия Перова, новый руководитель Департамента охраны культурного наследия имеет успешный опыт памятникоохранной борьбы за Пейзажную аллею и Гостиный двор.

Напомним, ранее более 6 тысяч киевлян поддержали петицию по назначению активиста Дмитрия Перова главой Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Фото: MY.UА

Опубликовано: 18 августа 2023
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