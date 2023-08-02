Петиция о назначении активиста Дмитрия Перова главой Департамента охраны культурного наследия КГГА собрала голоса

Петиция о назначении общественного активиста Дмитрия Перова главой Департамента охраны культурного наследия КГГА набрала необходимое количество голосов.

Теперь петицию должен рассмотреть мэр Виталий Кличко.

Дмитрий Перов занимался защитой и сохранением «Усадьбы Дмитриева», усадьбы Барбана, пивоварни Шульца, «Цветов Украины» и других достопримечательностей Киева.