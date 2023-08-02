Петиция о назначении активиста Дмитрия Перова главой Департамента охраны культурного наследия КГГА собрала голоса

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Мария Иващук
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Петиция о назначении общественного активиста Дмитрия Перова главой Департамента охраны культурного наследия КГГА набрала необходимое количество голосов.

Теперь петицию должен рассмотреть мэр Виталий Кличко.

Дмитрий Перов занимался защитой и сохранением «Усадьбы Дмитриева», усадьбы Барбана, пивоварни Шульца, «Цветов Украины» и других достопримечательностей Киева.

Ранее Дмитрий Перов в интервью БЖ говорил, что если станет руководителем ДОКН, то все дома в Киеве от 100 лет по индивидуальным проектам будут автоматически получать статус памятников, на каждой памятке установят таблички об их истории, а также создадут городскую программу по сохранению мозаик.

Опубликовано: 02 августа 2023
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