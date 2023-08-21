На Крещатике начали выгружать разбитую российскую технику

Ко Дню Независимости на Крещатике проведут выставку поврежденной российской техники.

Об этом сообщили в КГГА.

Там напомнили, что город не устраивает массовых мероприятий на День Независимости, но на государственном уровне на Крещатике планируют провести выставку образцов поврежденной вражеской техники.

Ранее мы писали, что с понедельника, 21 августа, и до 28 августа улица Крещатик будет перекрыта. Общественный транспорт будет курсировать с переменами. Улица будет перекрыта от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого.

Фото и видео: Ян Доброносов