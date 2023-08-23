"Братья Гадюкины", Путин и "Мрия" над Майданом: Как в разные годы в Киеве отмечали День Независимости

Второй год подряд Украина отметит День Независимости в условиях полномасштабной войны с Россией. По сообщению КГГА, город не будет устраивать массовые меры. Только на Крещатике проведут выставку подбитой российской военной техники .

Помним, как происходило празднование в предыдущие годы.

1991. Первое празднование – в июле

Интересный факт: первое празднование Дня Независимости состоялось, хоть и в 1991 году, но еще до официального провозглашения – торжественные мероприятия в Киеве прошли 16 июля, в годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины.

Тогдашние еще коммунистические руководители по многолетней традиции возложили цветы к памятнику Ленину, а по Крещатику прошел многотысячный марш с сине-желтыми флагами и гражданами в национальных нарядах.

Вечером на тогдашней площади Октябрьской революции (сейчас – Майдан Незалежности) состоялся праздничный концерт, где под наблюдением гранитного Ленина выступали украинские исполнители, а хедлайнерами празднования стали гости из Львова – группа «Брати Гадюкіни».

1994. Первый военный парад

В этом году 24 августа на Крещатике прошел первый в истории Украины военный парад ко Дню Независимости. По главной улице столицы прошлись военнослужащие, но военную технику не привлекали.

1998–1999. Появляются военная техника и авиация

В эти годы Майданом Незалежности прошли не только подразделения ВСУ и других формирований, но и колонны военной техники.

В ходе мероприятия украинские военные впервые были награждены специальным знаком участника парада ко Дню Независимости.

В 1998 году на Крещатике состоялось театрализованное представление, частью которого стали торжественное шествие спортсменов и парад ретро-автомобилей. А спустя год над центром Киева появилась авиация.

2001. Масштабный юбилей и визит Путина

Первый юбилей – десятилетие Независимости праздновали с размахом: на Майдане установили верхнюю часть монумента Независимости (Берегини), в Киев приехали президенты Польши Александр Квасьневский и главный виновник нынешней кровопролитной войны Владимир Путин. Они наблюдали за самым масштабным на тот момент военным парадом.

По центру украинской столицы прошли 18 подразделений, 173 единицы техники (в том числе новые танки Т-84) и 1450 военных в составе механизированной колонны. Всего задействовали 6500 военнослужащих. Также провели авиапарад.

2005. Прочь от шароварщины

День Независимости на Софийской площади. Фото RFE

Секретариат новоизбранного Президента Виктора Ющенко призвал "отказаться от шароварщины" во время празднования Дня Независимости. Соответственно несколько сменился и формат празднования: в Софии Киевской при участии президента состоялась «Молитва за Украину», на Майдане Незалежности народные умельцы представляли собственные изделия и пел хор Национальной оперы.

Военный парад отменили, а по Крещатику прошли военные музыканты.

2008–2009. Сила, мощь и “Мрія” над Крещатиком

Неожиданно для многих и, вероятно, для внешнего мира впервые со дня провозглашения Независимости Украины в 2008 году в Киеве прошел один из самых масштабных военных парадов. В нем приняли участие 144 единицы вооружения и военной техники (в том числе батареи "Град", "Ураган", "Смерч"), более 3500 военнослужащих, 22 самолета в составе воздушной колонны.

А уже в следующем году, в последний год каденции Ющенко, военный парад даже превзошел предыдущий: над Крещатиком пролетело 35 самолетов и вертолетов истребительной, штурмовой, бомбардировочной, разведывательной, армейской и транспортной авиации.

Гости и участники церемонии в тот день увидели настоящее чудо: над городом пролетел самый большой в мире самолет «Мрія». К сожалению, в 2022 году российские оккупанты уничтожили его в аэропорту Гостомеля.

2011. Празднование с потасовками

С приходом к власти Виктора Януковича наметилась тенденция постепенного сворачивания празднования Дня Независимости. А в 2011 году оно сопровождалось стычками активистов с правоохрантелями.

Президент издал указ об отмене военного парада в Киеве. В городах, где расположены штабы военных округов и видов ВСУ, были запрещены фейерверки и любые массовые мероприятия.

В то же время оппозиционные политики и их сторонники в этот день провели митинг возле памятника Шевченко и отправились к Администрации президента. Через некоторое время между ними и силовиками отряда «Беркут» произошли стычки с применением слезоточивого газа.

2014. Парад в условиях агрессии

Первый День Независимости после революции достоинства, аннексии Крыма и в условиях активной фазы АТО.

Президент Петр Порошенко издал указ о проведении военного парада. По Крещатику шагают полторы тысячи военнослужащих, 49 единиц военной техники, среди которых «Смерчи» и «Точка-У». Часть техники и личного состава по завершению мероприятий отправились в зону АТО.

Проведение парада вызвало широкую дискуссию в обществе. Критики торжеств отмечали, что в дни, когда происходили бои за Иловайск, техника была больше нужна на фронте.

2017-2018. НАТО шагает по Крещатику

Военные парады во время каденции Порошенко становятся более масштабными: по центру столицы шагают ветераны АТО, к ним присоединяются военные подразделения 10 стран-партнеров Украины, 9 из которых члены НАТО. Среди гостей – министры обороны европейских стран и командующий Армией США в Европе Бен Ходжес.

Военную технику выставили для обозрения на Крещатике. В 2018 году впервые за многие годы в параде приняла участие военная авиация, прошел традиционный забег в национальной одежде, а вечером на НСК «Олимпийский» состоялся праздничный концерт группы «Океан Эльзы».

2019 – 2020. Песенно-танцевальный флешмоб

Новоизбранный президент Владимир Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости.

В Офисе Президента рассказали о новом формате празднования: почтение памяти героев и погибших, торжества на Майдане Незалежности с минутой молчания и исполнением гимна. А также прогрессивное нововведение – музыкально-хореографический флешмоб, где украинские артисты исполняли известные украинские песни в современной аранжировке.

Также состоялся Марш защитников Украины с участием ветеранов боевых действий.

2021. Последний полет “Мрії” над Крещатиком

30-летие Независимости и последнее празднование перед началом полномасштабной войны. Оно было торжественным и масштабным: парад с участием украинских и иностранных военных, авиации ( в последний раз перед уничтожением над Крещатиком пролетел легендарный самолет «Мрія»).

Завершилось все торжественным концертом. По данным полиции, в Киеве участие в праздничных действах приняло около 100 тысяч граждан.

2022. Сожженная российская техника в центре

В условиях полномасштабной войны с 22 по 25 августа в Киеве было запрещено проводить массовые собрания, митинги и другие мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

В эти дни на Крещатике состоялась выставка уничтоженной российской военной техники.

Фото: Александр Клименко, Ukrinform, ЦГКФФА Украины, Сергей Долженко/Reuters, Радио Свобода, AFP, EPA, Офис Президента.