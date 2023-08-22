На дорогах Одессы обустроили «берлинские подушки»

На одесских дорогах обустроили «берлинские подушки».

Речь идет об улице Толбухина, сообщают в сообществе «Национал-Урбанизм».

Там достаточно активный трафик в час пик.

На соседних улицах частного сектора средства замедления движения автомобилей установили сами жители, отмечают в сообществе.

«Это обычные «лежачие полицейские» и они… Плохие и опасные, в частности, для велосипедистов», — говорится в сообщении.

Раньше мы писали, что на дорогах Винницы обустроили первые «берлинские подушки».

Фото: «Национал-Урбанизм»