На дорогах Одессы обустроили «берлинские подушки»

На одесских дорогах обустроили «берлинские подушки».
Речь идет об улице Толбухина, сообщают в сообществе «Национал-Урбанизм».
Там достаточно активный трафик в час пик.
На соседних улицах частного сектора средства замедления движения автомобилей установили сами жители, отмечают в сообществе.
«Это обычные «лежачие полицейские» и они… Плохие и опасные, в частности, для велосипедистов», — говорится в сообщении.
Раньше мы писали, что на дорогах Винницы обустроили первые «берлинские подушки».
Фото: «Национал-Урбанизм»