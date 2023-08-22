В Киеве ввели беспересадочный билет: на каких маршрутах

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Ирина Маймур
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Департамент транспортной инфраструктуры КГГА ввел беспересадочный билет на нескольких маршрутах из-за ремонта путей на улице Кирилловской.

Об этом сообщают в КГГА.

На улице Кирилловской от Щекавицкой до Подольского трамвайного депо идет ремонт путей, поэтому движение трамваев ограничено. На время ремонта организовали маршруты трамваев, оплата на которых производится только один раз. При пересадке повторно оплачивать проезд не нужно.

На каких трамвайных маршрутах действует беспересадочный билет:

  • маршрут № 11-К – «Ул. Иорданская – Подольское ТРЕД»;
  • маршрут № 12-К – «Пуща-Водица – Подольское ТРЕД»;
  • маршрут № 16-К – «Ст. м. «Героев Днепра – Подольское ТРЕД»;
  • маршрут № 19-К – «Площадь Тараса Шевченко – Подольское ТРЕД».

Для удобства пассажиров также курсируют автобусы временного маршрута №11-ТК «Контрактовая площадь — ул. Сырецкая»:

  • ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская - ул. Оленивская – ул. Кирилловская – ул. Сырецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Куреневская – ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Спасская.

Фото: 44.ua

Опубликовано: 22 августа 2023
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