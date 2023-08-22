Во Львове создали первый в Украине парк развлечений для детей с инвалидностью

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Ирина Маймур
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Во Львове открыли первый в Украине парк развлечений для детей с инвалидностью.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Парк развлечений находится во дворе центра социальных услуг «Родник» на проспекте Червоной Калины, 86А. Его за свой счет создали супруги американцев Эдди и Татьяна Вейн.

Локация занимает площадь 1100 кв. м. На ней расположены качели и качели для детей на колесных колясках, большая горка и развлечения для детей с расстройствами спектра аутизма, минифутбольное поле и другие зоны.

Парк разделили на две локации — для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и детей с нарушениями спектра аутизма.

В первой зоне дети могут безопасно прокатиться на качелях. Их фиксируют в высоких креслах с помощью специальных ремней безопасности. Рядом можно прокатиться на круговой карусели.

Также здесь расположены сенсорные локации для зрительного контакта, чтобы вызвать у детей определенные ассоциации и звуковые панели, где можно услышать звуки разных инструментов. К тому же, на локации есть возможность поиграть цветными резиновыми игрушками.

В горсовете отмечают, что площадка создана именно для детей с инвалидностью. Поэтому есть определенные элементы, которые предусмотрены именно для их безопасности, удобства и комфорта. Эти элементы могут быть не совсем безопасны для детей без инвалидности или нарушений развития.

Фото: Львовский городской совет

Опубликовано: 22 августа 2023
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