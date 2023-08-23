На Лукьяновской площади разбирают крышу памятника архитектуры

В Киеве на Дегтяревской, 7б разбирают крышу здания электростанции Лукьяновского парка городской железной дороги, являющегося памятником архитектуры, сообщают активисты памятникоохранного хаба "Цегла".

Фото: Кирпич

"Сегодня (22 августа - БЖ) демонтировали крышу и часть межэтажного перекрытия, времени постройки здания", - говорится в сообщении.

Здание построено в 1908-1909 году в популярном тогда стиле модерн.

Фото: Кирпич

Здание по адресу: Дегтяревская, 7б получило охранный статус еще в 1986 году. После закрытия Лукьяновского трамвайного депо в 2005 году оно долгое время пустовало.

Напомним, что на ул. Дегтяревской планируют построить ТРЦ Lukianivka Mall. Его строительство начато осенью 2013 года у станции метро «Лукьяновская» на месте бывшего трамвайного депо. Девелопер обещал сохранить здание электростанции Лукьяновской городской железной дороги – памятника архитектуры начала ХХ века – и интегрировать его в ТРЦ.

Проект ТРЦ Lukianivka Mall

Ранее мы пообщались со столичным активистом Дмитрием Перовым о проблемных точках на карте Киева, где может исчезнуть ценная историческая архитектура.