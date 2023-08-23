На Лукьяновской площади разбирают крышу памятника архитектуры

619
Мария Иващук
share share

В Киеве на Дегтяревской, 7б разбирают крышу здания электростанции Лукьяновского парка городской железной дороги, являющегося памятником архитектуры, сообщают активисты памятникоохранного хаба "Цегла".

Фото: Кирпич

"Сегодня (22 августа - БЖ) демонтировали крышу и часть межэтажного перекрытия, времени постройки здания", - говорится в сообщении.

Здание построено в 1908-1909 году в популярном тогда стиле модерн.

Фото: Кирпич

Здание по адресу: Дегтяревская, 7б получило охранный статус еще в 1986 году. После закрытия Лукьяновского трамвайного депо в 2005 году оно долгое время пустовало.

Напомним, что на ул. Дегтяревской планируют построить ТРЦ Lukianivka Mall. Его строительство начато осенью 2013 года у станции метро «Лукьяновская» на месте бывшего трамвайного депо. Девелопер обещал сохранить здание электростанции Лукьяновской городской железной дороги – памятника архитектуры начала ХХ века – и интегрировать его в ТРЦ.

Проект ТРЦ Lukianivka Mall

Ранее мы пообщались со столичным активистом Дмитрием Перовым о проблемных точках на карте Киева, где может исчезнуть ценная историческая архитектура.

Опубликовано: 23 августа 2023
Лук'янівська Лук'янівська площа
share share
На территории КПИ открыли сквер Авиации и скульптуру авиаторам На территории КПИ открыли сквер Авиации и скульптуру авиаторам Студенты из Винницкой области создали лего-кирпич, который не надо выжигать в печах Студенты из Винницкой области создали лего-кирпич, который не надо выжигать в печах В Киеве заменили таблички на двух переименованных станциях метро В Киеве заменили таблички на двух переименованных станциях метро В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Дегтярной В Одессе отреставрировали двери конца XIX века на улице Дегтярной В Украине создали первое растительное сало В Украине создали первое растительное сало В университете Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные из-за российских обстрелов В университете Шевченко отреставрировали аутентичные окна, разрушенные из-за российских обстрелов Куда пойти в Киеве 24-27 августа: Brave! Factory, забег в вышиванках, концерт "Без обмежень" Куда пойти в Киеве 24-27 августа: Brave! Factory, забег в вышиванках, концерт "Без обмежень" Во Львове создали первый в Украине парк развлечений для детей с инвалидностью Во Львове создали первый в Украине парк развлечений для детей с инвалидностью
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.