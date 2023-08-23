На территории КПИ открыли сквер Авиации и скульптуру авиаторам

На территории Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского открыли сквер Авиации и скульптурную композицию, посвященную авиаторам КПИ, сообщили в Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.
"Именно здесь рождалась история мировой авиации и более 100 лет назад испытывали первые летательные аппараты Сикорский, Королев, Калинин", - говорится в сообщении.
Недавно архитекторы студии Aranchii Architects показали проект переосмысления столичного сквера на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.