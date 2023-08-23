На территории КПИ открыли сквер Авиации и скульптуру авиаторам

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Мария Иващук
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На территории Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского открыли сквер Авиации и скульптурную композицию, посвященную авиаторам КПИ, сообщили в Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.

"Именно здесь рождалась история мировой авиации и более 100 лет назад испытывали первые летательные аппараты Сикорский, Королев, Калинин", - говорится в сообщении.

Недавно архитекторы студии Aranchii Architects показали проект переосмысления столичного сквера на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.

Опубликовано: 23 августа 2023
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