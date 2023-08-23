Во Львове изменили проект канатной дороги

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Мария Иващук
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Во Львове изменили схему расположения будущей канатной дороги, которая должна проходить из центра города через Высокий Замок и в микрорайон Пидзамче.

Соответствующие изменения в проект утвердили на сессии Львовского горсовета 23 августа.

Изменения в проект вносят, чтобы снизить влияние будущего строительства на ансамбль исторического центра Львова, с учетом оценки Международного совета по охране памятников и исторических мест (ICOMOS).

Первую станцию дороги предлагают перенести с территории Мемориала Героев Небесной Сотни, как планировалось ранее, на ул. Кривоноса, 1, рядом со зданиями Львовского государственного университета внутренних дел.

Строить канатную дорогу планируют одной очередью по маршруту: центр города – Высокий Замок – микрорайон Пидзамче.

Конечную северную станцию канатной дороги разместят на территории бывшего завода «Алмазинструмент» (ориентировочно между ул. Хмельницкого и Ратыча).

Канатную дорогу во Львове строят на средства частного инвестора.

Опубликовано: 23 августа 2023
Львів
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