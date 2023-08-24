На фасаде главпочтамта появились вывески со словами любви к Украине

«Укрпочта» инициировала написание благодарственных писем в Украину. К проекту присоединились более 39 тысяч украинцев.

Самые популярные фрагменты будут показывать на фасаде киевского главпочтамта 24 августа в течение дня с 09:00 до 21:00.

Украинцам предлагали рассказать, с чем у них ассоциируется Украина, с какими песнями, блюдами и локациями.

Собранный материал анализировали в том числе и благодаря Chat GPT.

«Прежде всего Украина для украинцев — о свободе, любви, силе, независимости и несокрушимости. А еще — стойкость, непреодолимость, единство, доблесть и жажду жизни. Многие, кто называл ее своим сердцем или Вселенной и воздухом, наполняющим легкие», — рассказывают в пресс-службе «Укрпочты».

Самыми популярными песнями, с которыми ассоциируется Украина, стали «Ще не вмерла України ні слава, ні воля», «Червона рута», «Ніч яка місячна», «Ой, у лузі червона калина», «Ой, у вишневому саду», «Щедрик».

Среди блюд украинцы отмечали борщ с салом, драники со сметаной, вареники (преимущественно с сыром и вишнями), клецки и сырники.

Среди локаций звучали Киев и украинский Крым, волны Днепра, Львов и Одессу, вершины Карпат, Харьков и Черновцы, розовые озера Херсонщины, Мариуполь и Ужгород, Черное и Азовское моря, Подолье и Полесье, Хортицу и Олешковские пески, остров Джарилгач, Шацкие озера и другие места.

Для украинцев Украина — несгибаемая, свободная, сильная, ненаглядная, родная, безгранично красивая, отважная, неповторимая, солнечная, непокорная, ярая, непоколебимая, хорошая, щедрая, васильковая, могучая, израненная, но стойкая.

Фото: «Укрпочта»