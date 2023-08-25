КГГА требует остановить строительные работы в историческом здании на Лукьяновке

Департамент охраны культурного наследия КГГА направил предписание владельцу исторического здания на Дегтяревской, 7б, где начали разбирать крышу .

Промышленное здание трамвайно-троллейбусного управления на ул. Дегтяревская, 7-Б является памятником архитектуры местного значения и имеет охранный статус.

Владельцу зданий направлено предписание с соответствующими охранными требованиями, в частности прекратить выполнение любых работ на объекте и получить разрешение в Департаменте.

В Департаменте добавили, что в феврале 2022 года они разрешили выполнение работ по этому адресу, однако срок действия указанного разрешения истек в июле 2023 года.

Заказчиком указанных градостроительных преобразований и владельцем объекта на Дегтяревской, 7-Б является ООО «Будхол».

Напомним, что здание построено в 1908-1909 годах в популярном тогда стиле модерн.