У кинологического центра в Межигорье хотят забрать территорию, где тренируют собак-поводырей.

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Ирина Маймур
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У кинологического центра «Антеус», где готовят и тренируют собак-поводырей, хотят отобрать территорию.

Об этом сообщают в организации «Собаки-поводыри Украины».

Проект «Собака-поводыр незрячего» недавно начали воплощать на территории Национального парка «Межигорье» в кинологическом центре «Антеус». Однако исполнительная служба планирует описать имущество организации.

«Только мы начали наш проект «Собака-поводыр незрячего», только увидели светлые перспективы, как у нас выдирают прямо из рук надежду на развитие проекта. Вы же знаете, что в Украине нет ни законов относительно собак-поводырей, ни собственной школы по их подготовке. Кинологический центр «Антеус» очень поддержал, предоставив нашим собакам кровлю и все условия для подготовки поводырей. Там есть все условия и для содержания, и для тренировок, и лечения и для отдыха наших помощников», — говорится в сообщении организаторов проекта.

Отмечается, что кроме собак-поводырей в центре тренируют еще и пушистых, выполняющих служебные задания по ВСУ.

Раньше мы писали, что в Киеве заработал чат-бот для устройства животных.

Фото: «Собаки-поводыри Украины»

Опубликовано: 28 августа 2023
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