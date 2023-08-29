В Броварах хотят создать индустриальный парк

В Броварах на выезде с Объездной дороги планируется создать индустриальный парк на участке площадью 16 га.

Об этом сообщает издание «Трибуна Бровары», ссылаясь на заседание земельной комиссии.

Для создания индустриального парка необходимо провести инвентаризацию территории. Речь идет о районе улицы Сергея Москаленко.

После проверки могут разместить основные, подсобные и вспомогательные здания предприятий перерабатывающей, машиностроительной или другой промышленности.

Индустриальный парк – это территория с развитой инфраструктурой в окрестностях городов, на которой размещаются промышленные объекты. Согласно закону Украины об «Индустриальных парках» здесь можно осуществлять хозяйственную и научно-исследовательскую деятельность в сфере информации и телекоммуникаций или перерабатывающей промышленности.

Фото: иллюстративное/European Business Association