Под Киевом обнаружили захоронения времен Средневековья

В Поросье в Киевской области нашли много захоронений времен Средневековья.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Украины.

Исследовательская экспедиция проходила в Ракитнянском районе области. Там археологи изучали археологический комплекс "Остров Сухолисы".

Комплекс представляет собой уникальный грунтовой могильник, оставленный группой западнобалтских мигрантов XI в., а также поселенческие памятники раннеславянского и позднеримского времени, раннего железного века и эпохи бронзы. На противоположной стороне реки, на низкой надпойменной террасе размещаются древнерусское городище и открытое поселение XI–XIII и XVII–XIX вв. в урочище Старые Сухолисы.

Там археологи нашли артефакты от третьего до одиннадцатого века, среди которых 12 средневековых погребальных комплексов и почти 20 объектов, выполненных в разное время, преимущественно черняховской культуры.

Отмечается, что нашли остатки нескольких гробниц, а именно 5 комплексов с фрагментами ветхой древесины и тлена. В трех комплексах обнаружили железные гвозди, которыми скрепляли крышки гробов.

Также нашли древнерусский гончарный кувшин первой половины одиннадцатого века и шестую витую шейную гривну типа Totenkrone.

Вероятно, такие предметы имели не только экономическое, но и сакральное значение. Их могли использовать как приданое молодых женщин от родителей.

К тому же обнаружили элементы одежды и украшения: небольшую подковообразную фибулу со спиралевидными окончаниями, бронзовую цепочку, бубенчики, разнообразные стеклянные бусины, бронзовые пронизки и спиральки, браслет с зооморфными окончаниями, витое кольцо.

Фото: Национальная академия наук Украины