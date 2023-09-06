Ландшафтный заказник «Троещинские луга» окончательно спасли от застройки

Кассационный суд вынес окончательное решение о ландшафтном заказнике местного значения «Троещинские луга». Теперь эта территория защищена от застройки, сообщают в Киевсовете.

Заказник «Троещинские луга» создали в 2020 году по инициативе депутата Киевсовета Олеси Пинзенык и Киевского эколого-культурного центра для защиты краснокнижной орхидеи кружева болотной и зеленой зоны Киева.

Застройщики из «Новой Украины» подали в суд, чтобы забрать эту территорию под застройку. Однако Киевсовет и Киевский эколого-культурный центр выиграли апелляцию в Кассационном суде. Судебное дело длилось два года, сообщают в КЭКЦ.

«Троещинские луга» простираются севернее угла улицы Милославской и озера Алмазное и имеют площадь 381,8 гектаров. Это территория, где сформированы настоящие и болотистые луга и пойменный лес. На землях заказника были обнаружены краснокнижные виды растений, насекомых, животных и птиц. В частности, здесь растет редкая орхидея, коручка болотная, которая внесена в Красную книгу.

Фото: КЭКЦ