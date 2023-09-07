Галерный остров пытаются защитить от застройки в суде

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Ирина Маймур
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Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) стал судиться с застройщиками и Киевсоветом за защиту Галерного острова.

Об этом идет речь на фейсбук-странице организации.

Отмечается, что недавно судья Хозяйственного суда г. Киева В. Бондарчук открыл судебное разбирательство иска КЭКЦ против Киевсовета и застройщиков из ТОП «Галерный залив».

КЕКЦ просит суд отменить решение Киевсовета с 2007-го и 2008 года, когда Галерный остров был передан ООО «Галерный залив» под застройку.

Отметим, что петиция в защиту Галерного острова и создание заповедного объекта уже набрала необходимые 6 тысяч голосов горожан.

Фото: КЭКЦ

Опубликовано: 07 сентября 2023
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