Галерный остров пытаются защитить от застройки в суде

Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) стал судиться с застройщиками и Киевсоветом за защиту Галерного острова.

Об этом идет речь на фейсбук-странице организации.

Отмечается, что недавно судья Хозяйственного суда г. Киева В. Бондарчук открыл судебное разбирательство иска КЭКЦ против Киевсовета и застройщиков из ТОП «Галерный залив».

КЕКЦ просит суд отменить решение Киевсовета с 2007-го и 2008 года, когда Галерный остров был передан ООО «Галерный залив» под застройку.

Отметим, что петиция в защиту Галерного острова и создание заповедного объекта уже набрала необходимые 6 тысяч голосов горожан.

Фото: КЭКЦ