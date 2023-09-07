На недавно восстановленном строительстве ЖК вплотную к Соломенскому парку, застройщик начал рыть котлован

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Валерия Гуржий
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Вплоть до Соломенского ландшафтного парка по улице Шаповала 1 – 3 недавно возобновили строительство апарт-комплекса CitiZen. Сегодня, 7 сентября, там уже начали рыть котлован.

Об этом сообщает Los Solomas.

Напомним, что с начала великой войны строительство было остановлено, но недавно возобновилось.

2019 Киев выдал ООО «Смарт-Девелопмент» градостроительные условия и ограничения на строительство многофункционального комплекса с гостиницами и офисами. В настоящее время целевое назначение участка не отвечает планам застройщика. Там возводят жилые дома для продажи, называя их «апартаментами», чтобы формально не нарушить градостроительную документацию.

Против застройки выступают местные жители. Они объединились в общественную организацию «Сохраним Соломенский парк».

Активисты подали три иска о признании противоправными и отмене градостроительных условий (МУО) и ограничений, разрешения на строительство, детального плана территории (ДПТ). Относительно первого дела было открыто производство. Оно будет рассматриваться судом.

Опубликовано: 07 сентября 2023
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