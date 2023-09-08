Киевляне призывают прекратить строительство ЖК возле Соломенского парка – петиция

Киевляне призывают городские власти расторгнуть договор аренды земельного участка, заключенный между Киевским городским советом и ООО «Смарт-Девелопмент», и вернуть часть зеленой зоны, находящейся в пределах земельного участка, в Соломенском ландшафтном парке.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте КГГА.

Отмечается, что за годы своего существования Соломенский ландшафтный парк потерял около 5 га своей площади, а решение по кадастровому делу № К-32678 по отводу земельного участка для эксплуатации парка до сих пор не принято.

Менее чем за сутки петиция набрала более 1800 подписей из 6 тыс. необходимых.

Ранее мы писали, что вплоть до Соломенского ландшафтного парка по улице Шаповала 1 – 3 недавно возобновили строительство апарт-комплекса CitiZen. 7 сентября, там уже начали рыть котлован.