На Рейтарской возобновили демонтаж исторического здания, несмотря на уголовное производство

На улице Рейтарской, 37 возобновили демонтаж архитектурного памятника, несмотря на открытое уголовное производство.
Об этом пишет "Цегла".
Ранее Департамент территориального контроля приостановил действие карты на нарушение благоустройства, а Национальная полиция открыла уголовное производство по факту разрушения объекта культурного наследия.
"Сейчас строители уничтожают историческую кладку и сбрасывают вниз уникальный желтый киевский кирпич"
В прокуратуре по запросу депутата Киевского городского совета Ксении Семеновой сообщили, что не видят оснований для наложения ареста на имущества.
Напомним, что в апрелена улице Рейтарской под видом реставрации начали сносить «дворовые здания» исторического памятника, также имеющего охранный статус. Стараниями активистов демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел существенно повредить историческое здание.
Дом Киевского уездного земства 1913 находится в Государственном реестре недвижимых памятников под № 644-Кв. На дом заключен охранный договор.
Фото: Цегла