На Соломенке создали цветочную композицию с «борщом на вышитом рушнике»

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Ирина Маймур
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В сквере на Воздухофлотском проспекте создали цветочную композицию в виде «украинского борща на вышитом рушнике».

Об этом сообщили в КП УЗН Соломенского района.

Отмечается, что композицию создали ко Дню украинского борща, который третий год празднуют во вторую субботу сентября.

Напомним, что в июне в Киевзеленстроепообещали больше не устанавливать цветочные инсталляции. Тогда гендиректор ведомства признал, что скульптуры не оправдали ожиданий. К тому же они пока не ко времени и требуют больших усилий работников и средств, чем клумбы.

Тематические клумбы продолжат создавать и в дальнейшем.

Фото: КП УЗН Соломенского района

Опубликовано: 11 сентября 2023
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