На Соломенке создали цветочную композицию с «борщом на вышитом рушнике»

В сквере на Воздухофлотском проспекте создали цветочную композицию в виде «украинского борща на вышитом рушнике».

Об этом сообщили в КП УЗН Соломенского района.

Отмечается, что композицию создали ко Дню украинского борща, который третий год празднуют во вторую субботу сентября.

Напомним, что в июне в Киевзеленстрое пообещали больше не устанавливать цветочные инсталляции. Тогда гендиректор ведомства признал, что скульптуры не оправдали ожиданий. К тому же они пока не ко времени и требуют больших усилий работников и средств, чем клумбы.

Тематические клумбы продолжат создавать и в дальнейшем.

Фото: КП УЗН Соломенского района