Во Львове нашли инвесторов для восстановления дворца Бесядецких

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Валерия Гуржий
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Сотрудники университета имени Ивана Франко наработали концепцию восстановления для дворца Бесядецких, который находится на балансе учебного заведения, и нашли инвесторов.

Об этом сообщил проректор по административно-хозяйственной работе университета Василий Куриляк, пишет "Общественное".

Они проходят проверки в соответствующих учреждениях: Минэкономики, Фонд госимущества и Минобразования. Приблизительная сумма для восстановления дворца около 100 миллионов гривен.

Сейчас в университете работают над новым проектом реконструкции дворца и восстановления пристроек, для этого нашли инвесторов.

"Это должен быть репрезентационный учебно-научный центр. Рестораны, кафе и прочего там быть не может. Если сегодня к нам приезжают гости и все это происходит в главном корпусе, где проходит учебный процесс, и делегации приезжают - они будут проходить там", - говорит проректор по административно-хозяйственной работе ЛНУ им.И.Франко Василий Куриляк.

Дворец Бесядецких является памятником национального значения. Такой дворец единственный во Львове усадебного типа. В 1880 г. перешел в собственность города.

Фото: Общественное

Опубликовано: 12 сентября 2023
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