В Киеве и Львове выросла стоимость аренды квартир

Стоимость аренды квартир в Киеве и Львове продолжает стремительно расти.

Об этом говорится в аналитике Bird.

Медиана цены аренды 1-комнатной квартиры в Киеве в сентябре увеличилась на 18 % и теперь составляет 13 000 гривен, 2-комнатной – на 19 % (19 100 гривен) и 3-комнатной – на 11 % (30 600 гривен) по сравнению с августом.

Также существенно выросла за последний месяц и аренда во Львове. Медиана 1-комнатной квартиры увеличилась на 2% (15 300 гривен), 2-комнатной (17 800 гривен) и 3-комнатной - на 11% (21 000 гривен).

Эксперты bird отмечают, что речь идет о так называемом «феномене вымывания дешевых квартир». Во время высокого сезона спрос на недвижимость обычно растет. Из-за повышенного спроса больше людей активно ищут жилье, поэтому дешевые и доступные варианты недвижимости быстро вымываются с рынка, поскольку их покупают или арендуют.