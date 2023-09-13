На расчистку реки Лыбидь выделили почти 15 млн гривен.

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Ирина Маймур
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На расчистку реки Лыбидь до урочища Лысая Гора Киев выделил почти 15 млн гривен, говорится на сайте госзакупок Prozorro.

Отмечается, что КП «Плесо» заказало полное обследование и расчистку русла от улицы Саперно-Слободской до урочища Лысая Гора в Голосеевском районе. Также там до конца 2023 г. должны провести ремонт подземного водопропускного тоннеля.

Подрядчиком выбрали ООО «Арсенал-Строй Монтаж». Общая стоимость работ - 14,6 млн грн.

Как отмечают журналисты издания «Наші Гроші», цена на материалы для ремонта завышена. В частности стоимость песка и блоков ФБС 24.5.6-Т в полтора-два раза больше рыночной.

К тому же в документации идет аренда подрядчиком ряда техники без водителей, хотя последних нет среди девяти работников фирмы. Там указаны водолазы, главный водолазный специалист, главный гидротехник и слесарь. Вместо этого отсутствуют водители погрузчиков (экскаватора, бульдозера, автогрейдера) и машинисты кранов. В то же время, фирма не собирается привлекать субподрядчиков.

Фото: «Наш Киев»

Опубликовано: 13 сентября 2023
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