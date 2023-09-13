На расчистку реки Лыбидь выделили почти 15 млн гривен.

На расчистку реки Лыбидь до урочища Лысая Гора Киев выделил почти 15 млн гривен, говорится на сайте госзакупок Prozorro.

Отмечается, что КП «Плесо» заказало полное обследование и расчистку русла от улицы Саперно-Слободской до урочища Лысая Гора в Голосеевском районе. Также там до конца 2023 г. должны провести ремонт подземного водопропускного тоннеля.

Подрядчиком выбрали ООО «Арсенал-Строй Монтаж». Общая стоимость работ - 14,6 млн грн.

Как отмечают журналисты издания «Наші Гроші», цена на материалы для ремонта завышена. В частности стоимость песка и блоков ФБС 24.5.6-Т в полтора-два раза больше рыночной.

К тому же в документации идет аренда подрядчиком ряда техники без водителей, хотя последних нет среди девяти работников фирмы. Там указаны водолазы, главный водолазный специалист, главный гидротехник и слесарь. Вместо этого отсутствуют водители погрузчиков (экскаватора, бульдозера, автогрейдера) и машинисты кранов. В то же время, фирма не собирается привлекать субподрядчиков.

Фото: «Наш Киев»