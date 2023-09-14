На крыше нового ТРЦ на Соломенке обустроили футбольное поле вместо спортплощадки

Строящийся на месте спортивных площадок торговый центр на улице Вацлава Гавела готовят к вводу в эксплуатацию.

На днях на его крыше обустроили футбольное поле, чтобы компенсировать утраченную инфраструктуру. Однако оно совсем не похоже на спортплощадку, которую должен по проекту создать застройщик, пишет депутат Киевсовета Ксения Семенова.

По ее словам, чтобы получить согласование Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, компания «Росток» на крыше «раскатала рулон искусственной травы, прикрутила две ворота, поставила сетку, которой обычно отгораживают строительные работы».

Предприятие возвело ТРЦ на месте бывших спортивных площадок. После протестов общины и нескольких уголовных производств и арестов участка «Росток» в проектную документацию внесли футбольно-теннисные площадки на крыше. Они должны были компенсировать утраченную спортивную инфраструктуру.

Однако ТРЦ построили без указанных площадок. Представители предприятия объявили о своем «инвестиционном проекте»: они решили сдавать в аренду кровли ТРЦ площадью 3500 квадратных метров безвозмездно в течение следующих семи лет для обустройства там теннисных кортов. Инвесторы должны обустроить покрытие, освещение и защитное ограждение площадки.

Фото: визуализация ТРЦ, Ксения Семенова