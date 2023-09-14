КГГА планирует ограничить максимальную высоту застройки на Подоле

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Валерия Гуржий
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Максимальная высота застройки на Подоле не должна превышать 15 метров, как это было раньше.

Об этом сообщила новая глава Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, пишет "Твой город".

"По-моему, на всем Подоле должно быть 15 метров, как было раньше", - заверила Соловьева.

Она также добавила, что советуется с экспертами и изучает нормативную базу, чтобы юридически правильно отменить решение об увеличении высотности на Подоле.

Напомним, что весной этого года Департамент охраны культурного наследия КГГА увеличил максимальную высоту застройки в исторической части Подола с 15 до 27 метров, а в некоторых зонах – до 42 метров.

В том числе высоту застройки увеличили в ландшафтном памятнике «Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр».

Добавим, что 27 метров – это средняя высота 9-этажного дома, а 42 метра – 14-этажного дома.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk

Опубликовано: 14 сентября 2023
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