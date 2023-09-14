КГГА планирует ограничить максимальную высоту застройки на Подоле

Максимальная высота застройки на Подоле не должна превышать 15 метров, как это было раньше.

Об этом сообщила новая глава Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева, пишет "Твой город".

"По-моему, на всем Подоле должно быть 15 метров, как было раньше", - заверила Соловьева.

Она также добавила, что советуется с экспертами и изучает нормативную базу, чтобы юридически правильно отменить решение об увеличении высотности на Подоле.

Напомним, что весной этого года Департамент охраны культурного наследия КГГА увеличил максимальную высоту застройки в исторической части Подола с 15 до 27 метров, а в некоторых зонах – до 42 метров.

В том числе высоту застройки увеличили в ландшафтном памятнике «Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр».

Добавим, что 27 метров – это средняя высота 9-этажного дома, а 42 метра – 14-этажного дома.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk