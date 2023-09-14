Киевсовет не поддержал проект о защите зданий, которым более 100 лет

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Ирина Маймур
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Профильная комиссия Киевсовета не поддержала проект советника мэра столицы Дмитрия Белоцерковца о дополнительной защите 100-летних построек.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрий Перов.

Проект решения предусматривает постепенное внедрение комплексного памятникоохранного подхода, когда сохраняются не только сооружения, но и их обрамление – фоновая историческая застройка.

Также под охрану подпадали бы дома старше 100 лет, имеющие историческое значение, но пока не получившие статус памятника.

«Это как Дом Уткина, Полицейский участок 1902 г. в Цимлянском пер., 200-летний дом на улице Ярославской, 13 и другие», — отметил Перов.

Он отметил, что предполагал такой ответ от комиссии. Поэтому домоохранитель зарегистрировал петицию, в которой просит запретить снос исторических зданий в Киеве.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 14 сентября 2023
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